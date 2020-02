Hoog bezoek bij gemeente Bloemendaal wegens aanlijngebod in duingebied

BLOEMENDAAL - Op het gemeentehuis van Bloemendaal was het een beestenboel vandaag. Zo'n 25 honden en hun baasjes waren vanmorgen op bezoek om een petitie tegen het aanlijngebod in het Wethouder van Gelukpark, aan de gemeente aan te bieden.

Het weer zat niet mee maar ondanks de regen verschenen er tegen het middaguur, toch heel wat hondeneigenaren met hun trouwe viervoeters bij het gemeentehuis. Ze ondersteunen de petitie van Martine Clarke, tegen de plannen voor een aanlijngebod in het duingebied achter restaurant de Bokkendoorns.

Martine is blij met de opkomst: "Ja, dit is echt geweldig. We hebben hele positieve reacties ontvangen. Ik ga zo 2069 handtekeningen overhandigen aan de wethouder."

Mee naar binnen

Dat de honden ook mee naar binnen mochten kwam als een kleine verrassing en zelfs de burgemeester en wethouder Henk Wijkhuisen hadden dit niet eerder mee gemaakt.

In het voorportaal bracht Martine een compleet verslag waarin de bezwaren tegen de plannen werden aangehaald en ze kwam ook met constructieve oplossingen om de schade die honden aanrichten, te kunnen herstellen en beperken.

Jaarkaart

Zo stelt ze onder andere een jaarkaart voor die hondeneigenaren voor een nog af te spreken bedrag, kunnen aanschaffen. Met de opbrengst hiervan kan het duingebied (Wethouder van Gelukpark) worden onderhouden.

Wethouder Henk Wijshuisen was zichtbaar onder de indruk. "Dit is een constructief plan en dat zie ik graag. De gemeenteraad heeft ons middels een motie gevraagd om hier verder over te praten. En ik denk wel dat hier een constructieve discussie over gevoerd gaat worden."