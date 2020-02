Margreet en Theo Bootsma beklimmen voor de tweede keer de Alpe d' Huez: "Opgeven is geen optie"

Margreet en Theo weten al hoe het is om mee te doen aan het sportieve evenement. Vorig jaar beklommen ze wandelend de berg voor hun overleden vriendin Karen. "Het ging eigenlijk best goed", vertelt Margreet aan NH Nieuws. "Ik heb één keer een moeilijk moment gehad. Aangezien ik astma heb, kreeg ik halverwege zuurstoftekort en liep ik te slingeren. Na een pauze ging het weer. Opgeven is ook geen optie."

Bijzonder

Dit jaar heeft de familie Bootsma besloten twee keer de berg op te wandelen. Een wandeling van ongeveer twaalf uur met een stijgingspercentage van soms wel 15 procent. "Dat wordt een beste klim maar je loopt met heel veel mensen. Er is ruimte voor een lach en een traan en deelnemers slepen elkaar er doorheen. Dat is best bijzonder."

Dit keer lopen ze voor hun overleden (schoon)zus Ellen Bootsma uit Zaandam. "Ze werkte net als ik in de verzorging en stond altijd voor iedereen klaar. Uit haar naam staan we nu klaar voor anderen. Ik denk dat ze dit heel bijzonder had gevonden."

Hartverwarmend

Het doel is dit jaar om vijfduizend euro op te halen voor het goed doel. Er is nu al bijna drieduizend euro binnen. "We hebben samen met een restaurant uit Alkmaar een actie georganiseerd. Een deel van de omzet en de fooienpot werd aan ons geschonken. Ook hebben van AZ gesigneerde shirts gekregen om te verkopen. Dat is hartverwarmend."

Komende zondag wordt er in museum Broeker Veiling in Broek op Langedijk om 14.00 uur een benefietmiddag georganiseerd. Dan treedt onder andere Maarten Peters, voormalige gitarist van de Frank Boeyen Groep belangeloos op.

Ook zijn er optredens van Kimberly Hennipman, Joost de Vries en Swarte Sjonnie en worden er prijzen verloot. "Alles wordt gratis te beschikking gesteld. Dat is fantastisch! Nu moeten wij alleen nog even die berg op."

Meer informatie over de actie van Margreet en Theo Bootsma is hier te vinden.