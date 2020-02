Verdachte automobilist met politie op de hielen ramt auto's in Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - Een automobilist heeft aan het begin van de middag in Nieuw-Vennep een politieauto geramd. Dat gebeurde tijdens een achtervolging, die eindigde in de Componistenwijk, waar de man korte tijd later werd aangehouden.

De auto en de automobilist werden geregistreerd door een camera boven de snelweg: het voertuig bleek als gestolen geregistreerd te staan, waarop de politie een melding kreeg.

Politieauto geramd

Op de Noorderdreef kregen gealarmeerde agenten de auto in het vizier en gaven de bestuurder een stopteken. Hij negeerde het stopteken en ramde op z'n vlucht een politieauto en een personenauto. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, aldus de politiewoordvoerder.

In de Componistenwijk stapte de verdachte uit de auto, en vluchtte te voet verder de wijk in. Snel daarna sloeg de politie hem in de boeien. Hij is meegenomen naar het bureau.