Amsterdam-hockeyster Eva de Goede is wéér de beste van de wereld

De 30-jarige middenveldster veroverde afgelopen jaar met Amsterdam de Nederlandse titel en won met Oranje het EK en de eerste editie van de Pro League.

Niet verbaasd

De aanvoerster van de nationale ploeg ontving de prijs, een trofee in de vorm van een ster, uit handen van bondscoach Alyson Annan die zelf een dag eerder voor het derde jaar op rij was uitgeroepen tot beste vrouwencoach ter wereld. "Vorig jaar verbaasde het niemand dat jij won en nu weer niet", zei Annan in Buenos Aires, waar de hockeysters zijn voor twee wedstrijden in de Pro League tegen Argentinië. "Voor het tweede jaar op rij de beste hockeyster ter wereld, ik ben heel trots op je."