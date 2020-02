Koning op bezoek in Beverwijkse winkelstraat: "Inspiratie voor andere steden met veel leegstand"

BEVERWIJK - Niemand minder dan Willem-Alexander heeft vanmiddag een wandeling gemaakt door Beverwijk. De koning was daar om te zien hoe de winkelstraat in vijf jaar van een troosteloos winkelgebied is omgetoverd in aantrekkelijk stadshart waar de leegstand grotendeels is teruggedrongen.

NH Nieuws / Fred Segaar

Aan de hand van staatssecretarissen en ministers bezoekt de koning plaatsen door het hele land om met eigen ogen te zien hoe kabinetsbeleid in de praktijk uitpakt. Vandaag werd hij vergezeld door staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer (CDA).

NH Nieuws/Fred Segaar

Lange tijd was er geen vuiltje aan de Beverwijkse lucht, maar toen in 2015 V&D failliet ging, verloor de Breestraat een belangrijke publiekstrekker. Het faillissement van het oer-Hollandse warenhuis liet ook in Beverwijk z'n sporen na, want na het faillissement kregen ook andere winkels minder klanten over de vloer. Voor sommigen betekende dat de financiële doodsteek: in navolging van andere winkeliers sloten zij noodgedwongen de deuren. Tekst gaat verder onder de foto

NH Nieuws / Fred Segaar

De gemeente zag het met lede ogen aan, en besloot de Breestraat ingrijpend te renoveren. Tijdens die renovatie liepen de bezoekersaantallen zo mogelijk nog verder terug, maar sinds de oplevering lijkt het tij gekeerd. Toch bleef de leegstand - mede als gevolg van de torenhoge huurprijzen - een hoofdpijndossier voor het Beverwijkse stadsbestuur.

Reden voor de gemeente om een toekomstvisie te ontwikkelen, die zijn vruchten heeft afgeworpen. Pandeigenaren, winkelend publiek, middenstanders en bewoners: alle groepen door de gemeente betrokken. En niet voor niks, inmiddels is - mede dankzij de opening van dertig nieuwe winkels in de afgelopen jaren - de leegstand met de helft teruggedrongen. Beverwijk kan daarmee worden gezien als 'inspiratie zijn voor andere Nederlandse steden die te maken hebben met leegstand in het centrum', vindt de staatssecretaris.

Nadat de koning bij winkelcentrum Beverhof wordt ontvangen door VVD-wethouder Serge Ferraro, bezoekt hij enkele winkels. Niet zomaar winkels, maar winkels van ondernemers die hun vizier op de toekomst hebben gericht. Zo stapt Willem-Alexander onder meer naar binnen bij Kookwinkel Tegel, waarvan de eigenaresse veel investeert in innovaties in winkelautomatisering. Denk aan betaalpalen, waar klanten kunnen afrekenen zonder een verkoopster in de ogen te kijken.

NH Nieuws / Fred Segaar

Ook neemt hij een kijkje bij Patisserie Leek en bij Reinders Foodfashion: bij laatstgenoemde zaak kunnen klanten terecht voor de ongebruikelijke combinatie van een hapje en een nieuwe outfit. Twee uur, de nodige gesprekken en veel indrukken later neemt de koning afscheid van de Aardbeienstad.