Blaricums strand krijgt permanent strandpaviljoen

Er is lang gediscusseerd over een strandpaviljoen. Bewoners aan de aangrezende wijk Blaricummermeent zijn het vieze strandje meer dan zat en vroegen al langer om een paviljoen.

Maar dat kan niet zo maar, want het strand ligt in een kwetsbaar natuurgebied, het zogenaamde Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit betekent dat de grond gecompenseerd moet worden, zodat er geen natuur verloren gaat.

Compensatie

Na intensief overleg tussen verschillende partijen lijkt de compensatiegrond te zijn gevonden. In het aangrenzende dijktracé en een stukje grond in de Blaricummermeent, zo schrijft de gemeente. Dit gebied kan volgens hen vrij eenvoudig worden heringericht met dezelfde natuurwaarden als het kruidenrijk grasland in het NNN-gebied. Zowel de provincie als het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben hier mee ingestemd. Hiermee is de grootste belemmering voor de bouw van het strandpaviljoen weggenomen.

Daarom heeft de gemeente besloten een vergunning te verlenen voor een vast strandpaviljoen voor een periode van tien jaar. De bouw zal vermoedelijk dit najaar starten, afhankelijk van eventuele procedures.

Blaricum Beach

Dat betekent waarschijnlijk dat dit jaar het tijdelijke strandpaviljoen Blaricum Beach weer wordt opgetuigd. Marita Steenbeek en Erik Joosen hebben vorig jaar met containers een paviljoen in elkaar gezet en dat was een groot succes. De gemeente laat weten dat als ze dit jaar een vergunning aanvragen het weer gerealiseerd kan worden.

Bekijk in de reportage hoe Blaricum Beach er vorig jaar uit zag: