NH Nieuws opent zorgmeldpunt: wat zijn jouw ervaringen met gemeentelijke zorg?

NOORD-HOLLAND Wie voor zichzelf kan zorgen, moet dat vooral zolang mogelijk blijven doen. Met dat idee voerde het kabinet Rutte II 1 januari 2015 de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in. NH Nieuws is benieuwd naar jouw ervaringen met de gemeentelijke zorg.

Klik hier om direct naar het Zorgmeldpunt te gaan.

Waar de ondersteuning van langdurig zieken en ouderen voorheen een verantwoordelijkheid van Rijk en provincies was, is die verantwoordelijkheid met de introductie van de WMO overgeheveld naar de gemeenten. Ook de jeugdzorg is een taak van de gemeente geworden.

Daarbij gaat veel mis. Van gemeenten die zorgbehoeftes verkeerd inschatten tot oplopende wachttijden en van stroperige besluitvorming tot de alom bekende van-het-kastje-naar-de-muur-frustratie: vrijwel iedereen die met de WMO te maken heeft (gehad) kan wel pijnpunten noemen. Bovendien is de ene gemeente de andere niet, waardoor twee personen met dezelfde zorgvraag zomaar een ander behandeling kunnen krijgen.

Wil je je ervaringen of verhaal met ons delen? Lees dan hier hoe je met ons in contact kunt komen.