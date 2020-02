Beulen in de gym: Linda (26) uit Andijk gaat voor internationale top van CrossFit

ANDIJK/AMSTERDAM - Linda Keesman (26) is topsporter en doet mee op het hoogste niveau van CrossFit. Min of meer per toeval kwam ze vier jaar geleden in aanraking met de sport. Het veranderde haar leven én haar lichaam. Ze heeft een fulltime baan, leeft voor de sport en gaat dit jaar voor de internationale top.

Eigenlijk wilde Linda gewoon wat kilo's kwijt. Haar moeder raadde een nieuwe sportschool in het dorp aan. Dat bleek een sportschool voor CrossFit te zijn: een vorm van fitness dat gewichtheffen, atletiek en gymnastiek combineert.

NH Nieuws

Al snel merkte Linda dat CrossFit haar wel lag. "Het leuke aan CrossFit is dat je telkens weer wat nieuws doet en je grenzen blijft verleggen", vertelt ze. "Dan ga je ervoor en op een dag kun je het wél en dat voelt gewoon heel goed." Zo staat ze vandaag de dag een warming-up te doen met 90 kilo aan gewichten. Ze behoort tot de internationale top en wordt nu begeleid bij de sportschool van onder andere presentator Arie Boomsma.

Quote "Dit is wat ik ben, ik ben gelukkig met wat ik doe en daar hoort dit lichaam bij" Linda Keesman, crossfitatleet

Naast haar fulltime baan traint ze daar soms vier uur per dag met oefeningen als burpees, handstand push-ups, squats en muscle-ups. CrossFit is haar levensstijl geworden. Zo eet ze volledig plantaardig, zorgt ze dat ze genoeg slaapt en zit uitgaan er niet in. Sinds de tip van haar moeder - om eens een kijkje te nemen in de nieuwe sportschool - is haar leven dus flink veranderd. "M'n ouders vonden het in het begin wel lastig, want ik had bebloede handen, ze zagen m'n lichaam veranderen en dat echt heel veel vrije tijd hierin opging. Maar inmiddels hebben ze door dat dit is wat mij gelukkig maakt en supporten ze dat gewoon." Verhaal gaat verder onder de video.

Zelf moest ze ook wennen aan haar gespierde lichaam. "In het begin is dat heel lastig, maar op een gegeven moment accepteer je dat want het gaat om het doorzettingsvermogen en discipline, de plezier die je uit de sport haalt", vertelt ze. "En het lichaam is daar het resultaat van en geen doel op zich. Dus ik accepteer nu wel dat ik gespierder ben dan de meeste vrouwen. Dit is wat ik ben, ik ben gelukkig met wat ik doe en daar hoort dit lichaam bij." Op naar Berlijn, Egypte en Italië In februari doet Linda mee aan een wedstrijd in Italië. Berlijn staat in maart op de agenda en in april vliegt ze wederom naar Italië en naar Egypte. "Berlijn gaat heel leuk worden", aldus Linda. "Het is heel moeilijk om te zeggen wat voor ranking ik verwacht, want je weet van tevoren niet welke oefeningen je moet doen, maar ik hoop wel dat ik mee kan doen met de besten."