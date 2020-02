Ravage na botsing op kruispunt Zaandam

ZAANDAM - Een botsing op een kruispunt in Zaandam heeft gisteravond voor veel schade gezorgd. In ieder geval een van de betrokken auto's is total loss.

Het ongeluk gebeurde gisteravond rond half 10 op het kruispunt van de Thorbeckeweg en de Dr. J. M. Den Uijlweg. Na de botsing raakte een van de auto's een verkeerslicht. De schade aan die auto is aanzienlijk, maar valt nog mee vergeleken met de schade aan de andere auto. Die auto is in ieder geval rijp is voor de sloop.

Een getuige laat aan NH Nieuws weten dat er geen gewonden zijn gevallen, maar de politie kan dat op dit moment nog niet bevestigen.