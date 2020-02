Teun Koopmeiners: "Als dat niet lukt is het klote"

"We wilden dit seizoen voor de beker gaan en als je dan uitgeschakeld wordt dan doet dat pijn", zei aanvoerder Teun Koopmeiners na afloop van de wedstrijd."We hebben veel kansen gecreeërd, met name vanaf de zijkanten maar als je dan zo makkelijk de goals weg geeft dan wordt het moeilijk. We hebben een aantal cruciale fouten gemaakt."

En zo zijn de Alkmaarders dus uitgeschakeld in de strijd om de KNVB-beker, een prijs die een van de grote doelen was dit seizoen. "Er overheersde na afloop vooral teleurstelling in de kleedkamer. Iedereen wist wat het doel was, iedereen wist wat we wilde en als dat niet lukt is het klote."