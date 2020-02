Teleurgestelde Amstelveners willen beter woningbeleid: "Mijn zoon woont nog steeds thuis"

Een moeder komt net te laat aan voor de protesten bij het raadhuis. Ze hoorde dat er geprotesteert zou worden en komt haar zoon vertegenwoordigen."Mijn zoon is bijna 30. Die wacht al jaren op een woning en woont nu bij mij op zolder. M'n kind nog in huis, dat wil je toch graag anders zien, dat hij eigen woonruimte heeft. Dat wil hij zelf natuurlijk ook heel graag."

Patrick Adriaans, raadslid voor de SP in Amstelveen, duidt hoe belangrijk het is dat er zoveel mensen zijn op komen dagen. "We moeten een aantal andere raadsleden die nog twijfelen overtuigen. Je ziet steeds meer mensen in Amstelveen zich boos maken over wat er gebeurt met hun omgeving, hun woningen. Dan wordt het ook tijd om het beleid te veranderen."

Eerder vandaag kwam het CBS met nieuwe cijfers over koopwoningen in Amstelveen. De gemiddelde prijs voor een koopwoning is 525.000 euro.