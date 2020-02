Ajax luistert rentree Blind en Ziyech op met bekerzege bij Vitesse

ARNHEM - Ajax is doorgedrongen tot de halve finales van de KNVB-beker. In een moeizame wedstrijd, waarin Daley Blind en Hakim Ziyech hun rentree maakten voor de Amsterdammers, werd Vitesse met 0-3 verslagen. Ryan Babel, Ryan Gravenberch en Dusan Tadic waren de doelpuntenmakers voor de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Door de openingsminuut, waarin er van alles gebeurde, leek het een levendig treffen te worden tussen de nummers zes en een van de eredivisie. Niets was echter minder waar. Nadat Remko Pasveer al na twintig seconden moest ingrijpen op een goede kans van Lassina Traoré en aan de andere kant Tim Matavz gevaarlijk werd, gebeurde er lange tijd niets. Een scherpe voorzet van Ryan Babel op Traoré was het enige wapenfeit dat er in het vervolg van het eerste halfuur nog viel te noteren.

Tien minuten voor rust was het echter plots Ajax dat op een voorsprong kwam. Uit een counter van de Amsterdammers kwam de bal na goed voorbereidend werk van Donny van de Beek en Traoré bij de tweede paal terecht, waar Babel de 0-1 tegen de touwen joeg. Voor Vitesse kwam alleen Bryan Linssen tot een doelpoging, maar Ajax-doelman André Onana reageerde attent op het schot en zorgde er daarmee voor dat de ploeg van Ten Hag met een voorsprong ging rusten.

Voorzichtig

Ook in de tweede helft werd de wedstrijd er niet veel spectaculairder op. Ajax leek de 0-1 voorsprong wel prima te vinden en Vitesse speelde erg voorzichtig. Het leek erop dat de ploeg van trainer Edward Sturing vooral geen doelpunt tegen wilde krijgen. De grootste mogelijkheid was wel voor de Arnhemmers. Oud-Ajacied Danilho Doekhi had de kans om vogelvrij binnen te knikken uit een hoekschop, maar de verdediger raakte de bal volkomen verkeerd.

Net op het moment dat Vitesse wat meer uit haar schulp leek te kruipen, sloeg Ajax toe. Na een combinatie tussen Babel en Nicolás Tagliafico gaf de Argentijn de bal strak voor, waardoor Ryan Gravenberch de 0-2 achter doelman Pasveer kon schieten. Via een strafschop zorgde aanvoerder Dusan Tadic er kort daarna voor dat de wedstrijd werd beslist en Ajax zich op mag maken voor de halve finale van de KNVB-beker. Donderdag wordt bekend of FC Utrecht of Go Ahead Eagles dan de tegenstander van de Amsterdammers is.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Lelieveld, Obispo, Doekhi, Clark (Grot/79); Tronstad, Tannane (Vroegh/88), Bero; Dicko, Matavz, Linssen

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Gravenberch (Blind/77), Van de Beek, Eiting; Tadic, Traoré (Ziyech/80), Babel (Huntelaar/85)