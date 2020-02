Drie maanden na dood Alkmaarse Carla heeft beste vriend John nog van niemand wat gehoord

ALKMAAR - "Ik ben aan mijn lot overgelaten. Van geen enkele instantie, politie of Slachtofferhulp heb ik ooit nog iets vernomen", dat zegt John Spies, de beste vriend van de in november door de politie neergeschoten Carla Rodrigues.

De Alkmaarder voelt zich niet serieus genomen. Hij zegt van verschillende partijen de belofte te hebben gehad dat er contact met hem zou worden opgenomen. Hij wil zijn verhaal kwijt en komt bovendien graag in contact met de agent die Carla neerschoot. "Het lijkt wel of ze denken: 'zand erover', maar voor mij is het nu, drie maanden later, nog steeds dagelijks een hel", vertelt hij geëmotioneerd aan NH Nieuws. Op 13 november werd de 48-jarige Carla, nadat ze met een mes en hamer zwaaide in haar straat in Alkmaar-Noord, neergeschoten door een politieagent. Ze overleed die middag aan haar verwondingen. Tekst gaat door onder het artikel

Haar dood zorgde voor veel woede en emoties in de wijk 't Rak. Het ging al maanden niet goed met Carla. Ze zorgde regelmatig voor overlast en bedreigde ook haar buren. "We hebben wel tweehonderd keer tevergeefs aan de bel getrokken bij de GGZ crisisdienst en Brijder (instantie voor verslavingszorg, red.), waar zij een bekende was", vertelden buurtbewoners na haar dood. De gebeurtenis werd besproken in de lokale politiek en er zijn zelfs kamervragen gesteld over de rol van de zorginstanties. Konijntje Bruno Goede vriend John Spies (64) zorgt nu al drie maanden voor Carla's konijntje Bruno. "Van hem word ik nog vrolijk. Hij woont bij mij en heeft zijn eigen kamer." Nog elke avond steekt Spies thuis drie kaarsjes aan bij de foto van 'zijn' Carla. Er klinkt een snik door zijn stem wanneer hij over haar vertelt. Het verdriet om het verlies van zijn surrogaat-dochter wil maar niet slijten. Dagelijks is hij met haar bezig.

Quote "Ik zou graag met die agent spreken die haar heeft neergeschoten. Ik vreet hem niet op hoor, maar wil zijn verhaal horen" John spies

Spies, die al vijftien jaar als enige voor Carla zorgde, heeft ook vóór haar dood meermaals alarm geslagen. "Maar niemand deed iets." Hij was daarom van plan aangifte te gaan doen tegen de GGZ en Brijder wegens nalatigheid. Maar daar is hij op teruggekomen. "Iedereen om mij heen raadt het af. Ik win het toch niet van al die juristen van die instanties. Ik kan zelf geen advocaat betalen, en bovendien: straks verlies ik, en dan krijg ik de rekening van de proceskosten. De GGZ en Brijder komen er dus mee weg, maar ja, het financiële risico voor mij is te groot." Niks gehoord Al het verdriet en de vele emoties is Spies nog lang niet te boven. Maar hij is ook boos, want hij regelde een uitvaart voor Carla en zorgde dat zij een eigen graf kreeg met een steen. "Van Carla's familie in Brazilië heb ik niks gehoord, geen bedankje, niks. Maar dat had ik wel verwacht. Maar dat ook Slachtofferhulp niks van zich zou laten horen of de wijkagent, dat steekt me." Tekst loopt verder na foto

NH Nieuws

Ook van de Rijksrecherche, die onderzoek doet naar het schietincident, heeft hij niks vernomen. "Ik heb geen idee wat die aan het doen zijn, of hoe het onderzoek verloopt. En weet je, ik zou ook graag met die agent spreken die haar heeft neergeschoten. Ik vreet hem niet op hoor, maar ik wil graag zijn verhaal horen en hem mijn verhaal vertellen. Als 'ie ballen heeft dan spreekt hij met me af, dat hoop ik oprecht. En kan ik misschien beginnen met deze pijn een plek te geven." Grafsteen Sinds deze week staat eindelijk de grafsteen op Carla's graf en Spies is er trots op. "Die had ik al vijf weken in huis, maar het duurde even voordat de vergunning rond was. Ik ga elke zondag naar haar toe. Dan maak ik het graf weer mooi met bloemen. Ik zorg nog altijd voor haar."