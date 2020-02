Bekerblamage AZ: NAC Breda met 1-3 te sterk in Alkmaar

ALKMAAR - AZ is woensdagavond uitgeschakeld in de strijd om de KNVB-beker. NAC Breda, nummer zes van de eerste divisie, was in het AZ-stadion met 1-3 te sterk voor de Alkmaarders. Invaller Javier Noblejas gooide de wedstrijd kort voor het einde in het slot voor de Brabanders.

Pro Shots / Toon Dompeling

Het tempo was vanaf de eerste minuut erg hoog. Beide ploegen zaten er kort op en gaven de tegenstander weinig ruimte om te voetballen. Er hoefde dan ook niet al te lang op de eerste echte kans gewacht te worden. In de tiende minuut werd Myron Boadu diep gestuurd door Dani de Wit en ging hij één op één op NAC-doelman Nick Olij af. De spits van AZ wist het hoofd echter niet koel te houden en schoot de bal in het zijnet. Daarna was het eenrichtingsverkeer in de richting van het doel van de bezoekers uit Breda. AZ wist meerdere kleine kansen te creëren en het leek wachten op het eerste doelpunt voor de nummer twee van de eredivisie. Toch kwam het eerstvolgende echte gevaar van de bezoekers uit Breda. Finn Stokkers kwam door over de rechterkant van het veld, waarna hij de bal teruglegde op Robin Schouten. De ex-AZ'er had de bal voor het intikken, maar hij schoof de bal een meter naast de linkerpaal.

Tegentreffer Daarna kregen de bezoekers meer kansen. Een voorzet van Schouten in de 36e minuut leek in eerste instantie aan alles en iedereen voorbij te gaan, maar belandde net binnen de zestien toch voor de voeten van Mounir El Allouchi. De aanvaller schoot de bal via het been van AZ'er Jonas Svensson langs doelman Marco Bizot om de 1-0 op het scorebord te zetten.

AZ mocht direct na rust van geluk spreken dat het niet op een grotere achterstand kwam. Het was Stokkers die uit een hoekschop de marge al snel kon vergroten in het voordeel van de Bredanaars, maar hij wist het doel niet goed onder vuur te nemen. Na een uur spelen gebeurde het dan alsnog: Schouten werd op de counter diep gestuurd, wist Thomas Ouwejan van zich af te schudden en na een lange rush schoof hij de bal zo in de verre hoek: 0-2.

Aansluitingstreffer Deze stand bleef echter niet lang op het scorebord staan. Idrissi kwam halverwege de helft van NAC in balbezit. Na enkele mooie bewegingen besloot de aanvaller vanaf een meter of 35 maar eens te schieten, waarna de bal schitterend in de rechterkruising belandde: 1-2. De Alkmaarse ploeg rook bloed en leek af te stevenen op een gelijkmaker, maar NAC-invaller Noblejas besliste anders: hij schoot de 1-3 binnen waardoor het bekeravontuur van de Alkmaarders verrassend tot een einde kwam.