Ruldolf Steiner College krijgt award voor uitblinkende lessen rondom seksualiteit

HAARLEM -Het Rudolf Steiner College heeft de 'Lang leve de liefde award' gewonnen voor hun uitblinkende lessen over relaties, liefde en seksualiteit. En deze werd vanmiddag uitgereikt op de school. "We zijn enorm trots', vertelt docent Jet Zurne.

De prijs is een initiatief van SOA AIDS Nederland en de organisatie Rutgers (het Nederlandse kenniscentrum rondom seksualiteit).

Volgens jurylid Jos Poelman steekt het Rudolf Steiner College met kop en schouders uit boven de rest. "Deze school heeft het echt goed geregeld. Het is niet afhankelijk van een docent, maar er is beleid op gemaakt. Het is fantastisch."

Meer dan alleen seksuele voorlichting

Op de school wordt veel aandacht besteed seksuele voorlichting, maar vooral ook aan alles wat daarmee te maken heeft. Zoals elkaar respecteren, grenzen aangeven en relaties.

De meeste leerlingen zijn blij met de lessen. "Het voelt als een hele veilige omgeving waardoor je gewoon alles kunt zeggen", vertelt Lotte.

Voor de gelegenheid was Dolly Bellefleur ingevlogen en zij was zichtbaar onder de indruk. "Deze school geeft je vertrouwen in de toekomst. Ze gaan zo lief met elkaar om op een hele natuurlijke manier eigenlijk."