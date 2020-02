Storm Ciara zorgde voor bijna 50 doorstarts op Schiphol

Storm Ciara, die zondag over Nederland raasde, zorgde in totaal voor 47 doorstartende vliegtuigen op Schiphol. Op zondag zelf tijdens code oranje braken 37 vliegtuigen hun landing af. Op maandag, toen Ciara alweer in kracht was afgenomen, maakten nog eens tien toestellen een zogenaamde 'go-around' vlak voor de baan.