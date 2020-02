Man rukt telefoon uit handen van vrouw in Amsterdam: beelden dader vrijgegeven

AMSTERDAM - Het kan heel snel gebeuren: een telefoon die zomaar uit je handen wordt gestolen. Het overkwam een jonge vrouw op de Willem van Weldammelaan in Amsterdam-Buitenveldert. De politie geeft beelden vrij van de verdachte.

Binnen een seconde is het gebeurd. De verdachte komt in tegengestelde richting aanlopen. Het slachtoffer loopt hem op dat moment nietsvermoedend tegemoet met haar telefoon in haar hand. De man rukt de telefoon vervolgens met veel kracht weg en gaat ervandoor.

Dankzij camerabeelden heeft de politie het volgende signalement van de verdachte: de man was donkergetint en rond de 18 en 22 jaar. Hij heeft kort kroeshaar en een smal gezicht. Hij droeg die avond een donkere jas.