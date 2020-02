Politie waarschuwt: zo ziet de bombrief uit Amsterdam eruit

AMSTERDAM - De politie heeft een foto vrijgegeven van de bombrief die vanmorgen ontplofte in de postkamer van een bedrijf in Westpoort. Ze waarschuwen extra alert te zijn bij witte enveloppen met een verdikking, voorzien van twee postzegels. De afzender heeft bitcoins geëist.

De politie houdt er sterk rekening mee dat de brief hoort bij de eerder verstuurde bombrieven, die op verschillende locaties in Nederland zijn aangetroffen. De brief die vanmorgen in Kerkrade bij een bedrijf werd gevonden wordt ook meegenomen in het onderzoek, laat de politie weten.

Andere kenmerken

Aan de brief viel verder op dat het adres op een geprint stuk papier in een geplastificeerd deel op de envelop zat. Op de brieven van vandaag zat geen CIB-logo, zoals wel het geval was bij andere brieven.

Ongeveer anderhalve maand geleden werden er al meerdere bombrieven bij bedrijven in Amsterdam bezorgd. Toen stond het logo van het Centraal Invorderings Bureau (CIB), dat zelf niks met afpersingen te maken heeft, op de envelop. Dat was dit keer dus niet zo.