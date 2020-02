Oostzaner werd bedreigd met handgranaat op auto: politie zoekt getuigen

OOSTZAAN - Zijn auto werd meerdere keren beschoten. Een paar weken later ligt er bij het bedrijf van de Oostzaner een handgranaat en ook ontdekt de man een handgranaat op zijn auto. Waarom deze man doelwit is, is nog steeds niet duidelijk. De politie zoekt daarom getuigen.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen, en roept daarom ook via het programma Bureau NH op anoniem contact op te nemen.

Op 13 september vond de Oostzaaner een handgranaat op zijn auto toen hij parkeerde voor zijn bedrijf. Het was de tweede handgranaat binnen één week, want twee dagen eerder werd er ook eentje gevonden bij zijn bedrijf: groothandel VHC Jongens aan de Ambacht.

🚓 Weet jij meer over deze zaak?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NH hier terug.