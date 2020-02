Konikpaarden Amsterdam soms wel geslacht en gegeten: "Ze mogen oud worden"

AMSTERDAM - De Konikpaarden op Texel worden toch niet geslacht en mogen blijven; dat werd woensdag bekend . Er was felle kritiek op de oorspronkelijke slacht-plannen, maar het opeten van paarden Schotse Hooglanders, Gallowayrunderen en dus ook Koniks is al jaren een gewoonte. "Ze hebben een geweldig leven gehad."

Dat zegt Roeland Vermeulen van Free Nature. Ook bij de kudde in het Geuzenboos in het havengebied van Amsterdam is soms 'populatie beheer' nodig en Free Nature doet dit.

De paarden houden de bomen kort zodat planten en insecten beter gedijen, maar als een kudde paarden of runderen teveel groeit, moet er worden ingegrepen. "We streven er altijd naar om de dieren op een andere plek weer los te laten", zegt Vermeulen. "Soms vinden we wel een natuurgebied waar dat kan, maar soms ook niet. Omdat er teveel dieren zijn of omdat een dier wat wij noemen 'onwenselijk gedrag' vertoont. Bijvoorbeeld omdat het agressief is naar wandelaars, of juist te vriendelijk is en contact zoekt met mensen."

Kleine slachthuizen

In dat soort gevallen kiest Free Nature er voor om dieren naar de slacht te brengen. "We maken gebruik van kleine slachthuizen in de buurt van waar de dieren leven. Dan hebben ze zo min mogelijk stress. Het vlees verkopen we bij onze eigen kanalen via Wildernisvlees.nl, zodat de opbrengst ten goede komt aan de natuurbegrazingsprojecten. Daar profiteert de natuur dus van".

Wildernisvlees houdt het midden tussen wild en biologisch vlees. "De dieren zijn niet biologisch omdat we niet precies kunnen controleren wat ze eten, ze lopen immers wild rond in een groot gebied. We voeren ze niet bij, de kudde is zo groot als het gebied aan kan. Ze krijgen wel eens medicijnen als dat echt nodig is, maar die dieren verkopen we niet als wildernisvlees.

"Het is natuurlijk geen leuk besluit om een dier naar de slacht te sturen, zeker zo'n mooi beest als een konikpaard niet. Maar ze hebben een geweldig leven gehad in de natuur, in natuurlijk familieverband, ze mogen oud worden en we gaan respectvol met ze om. Als er na hun dood wordt genoten van hun vlees, waardoor er weer een lapje vlees uit de bio-industrie minder wordt gegeten, dan hebben wij daar geen probleem mee."