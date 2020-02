Hennepkwekerij in vloer bedrijfspand Haarlem aangetroffen

HAARLEM - De politie heeft bij een bedrijfspand aan de Fustweg in Haarlem een hennepkwekerij gevonden.

Agenten vonden na onderzoek twee ruimtes onder de vloer die waren ingericht als plantage. In de kamers stonden zo'n 600 planten. Die zijn door de politie in beslag genomen.

In de kwekerij waren drie mannen aan het werk. Het gaat om twee Brazilianen van 18 en 28 jaar en een 38-jarige man die volgens de politie geboren is in de Sovjet-Unie. De drie verdachten zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau.