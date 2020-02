Noord-Hollandse tienermeisjes gebukt onder gevolgen verkrachtingen

Van W. werd in oktober 2018 aangehouden, nadat een 15-jarig meisje uit Zaandam aangifte had gedaan van verkrachting. Uit het onderzoek bleek dat hij verspreid door het land - met name in Noord-Holland en de noordelijke provincies - meer slachtoffers had gemaakt.

"Ik was bang en in paniek"

Chantage

De 24-jarige Boyd legde via chatprogramma's contact en chanteerde al zijn slachtoffers met naaktfoto's die hij opgestuurd had gekregen nadat hij hun vertrouwen had gewonnen. Allemaal kwetsbare meisjes. Hij dwong ze vervolgens tot seksuele handelingen door te dreigen met het openbaar maken van de naaktfoto's.

"Ik was bang en in paniek", zegt een meisje dat slechts 13 jaar oud was. Verschillende meisjes heeft hij ontmaagd en allen zeggen dat ze geen enkel vertrouwen meer hebben in mannen. "Ik heb levenslang", zegt er een.

Schadeclaims

Dertien meisjes dienden vandaag voor tienduizenden euro's schadeclaims tegen hem in. De verhalen van de slachtoffers zijn schrijnend. Met de meeste gaat het nog steeds erg slecht. De een wil er over praten, de ander juist helemaal niet. "Mijn cliënt is gesloten als een oester", zegt een advocaat. "Ze heeft er nog helemaal niets over gezegd. Ze wil en ze kan niet. Haar ouders maken zich grote zorgen."