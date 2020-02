'Ziyech van Ajax naar Chelsea'

Beide teams troffen elkaar afgelopen najaar in de groepsfase van de Champions League. Ziyech scoorde nog op Stamford Bridge (foto), toen de wedstrijd in 4-4 eindigde.

Vier seizoenen Ajax

Ziyech staat sinds de zomer van 2016 onder contract in Amsterdam. Destijds kwam hij voor 11 miljoen euro over van FC Twente In 2017 stond hij negentig minuten op het veld tijdens de Europa League-finale tegen Manchester United (0-2).

Vorig seizoen werd de Marokkaans international landskampioen en won hij de KNVB-beker met Ajax. Ook speelde hij een grote rol in de zegetocht in de Champions League. In de halve finale ging het toen in blessuretijd mis tegen Tottenham Hotspur.

Blessure

Momenteel is Ziyech geblesseerd aan zijn kuit. Hij lijkt zondag na vier weken zijn rentree te kunnen maken tegen RKC Waalwijk. De bekerwedstrijd van woensdagavond tegen Vitesse komt nog te vroeg voor de middenvelder.