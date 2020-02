Veel behoefte aan herdenkingsbijeenkomst Dijklander Ziekenhuis: "Helpt bij rouwverwerking"

HOORN - Het is dit jaar voor de zesde keer dat het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn een herdenkingsbijeenkomst houdt voor de mensen die het afgelopen jaar bij hen zijn gestorven. "De mensen komen naar je toe en vertellen je dat dit precies was wat ze nog nodig hadden", vertelt mede-initiatiefnemer Gert Toes.

Het blijft wrang om een geliefde te herdenken, maar het is volgens Gert ook 'mooi' dat het ziekenhuis nabestaanden op deze manier een stukje verder kan helpen bij hun rouwverwerking.

Het idee ontstond een fiks aantal jaar geleden toen Gert kwam werken bij het Dijklander Ziekenhuis. "Ik kwam uit een verpleeghuis in Friesland, waar we dat al deden en opperde in het gesprek dat ook bij Dijklander te doen", vertelt hij. Het team wist niet of er ook echt behoefte aan was, maar wilde het 'gewoon uitproberen'. "Er kwamen toen zoveel mensen op af. Toen wisten we dat we het niet bij één keer zouden laten blijven."

Hulp bij rouwverwerking

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst worden de namen genoemd van de dierbaren die afgelopen jaar zijn overleden in het ziekenhuis. Bij het noemen van de naam mogen de nabestaanden een zelfgekozen bloem in een vaas plaatsen, wat een bijzonder boeket oplevert. "De bijeenkomst helpt mensen bij de rouwverwerking. Achteraf kwamen ze naar ons toe en vertelden ze dat dit precies was wat ze nodig hadden als afsluiting. Je kunt je voorstellen dat die drempel van zo'n ziekenhuis heel hoog wordt na zo'n ingrijpende gebeurtenis", aldus Gert.

Ook is het volgens hem fijn dat de mensen soms het personeel kunnen treffen die ze in die dagen heeft bijgestaan. "Er zijn heel veel redenen om te komen. Soms is het namelijk ook zo dat mensen in dat moment van overlijden alles zo snel moeten regelen. Het raast allemaal aan je voorbij. Een bijeenkomst, zo even later in het jaar, kan dan heel fijn zijn."