'Drill-rap': is het puur entertainment of het uitlokken van geweld via muziek?

DEN HELDER - Er ontstond vorige week politieke onrust over zogenoemde 'drillvideo's' in Den Helder. ChristenUnie-raadslid Dina Polonius gaf aan bezorgd te zijn over de video's, waarin jongeren elkaar al rappend bedreigen. "Het is puur uitlokken van geweld dat leidt tot daden. Je moet tenslotte wel uitvoeren wat je zegt!" Maar wat is drill-rap?

Afgelopen september werd de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam - als rapper bekend onder de aliassen RS en TrappyDemon en lid van drill-collectief FOG uit de Venserpolder - in een flat in de Amsterdamse wijk de Bijlmer met een mes in zijn nek gestoken. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis. Alexio F., de dader van de moord, behoort tot een rivaliserende drillgroep die bekendstaat als KBS, uit de zogeheten K-buurt in Amsterdam. Beide groepen daagden elkaar uit en beledigden elkaar via zelfgeproduceerde muziekvideo's op YouTube.

Wat is drill-rap?

Drill is een agressieve rapvorm die zich kenmerkt door gewelddadige, nihilistische teksten, met daaronder een door het zogenoemde 'trap'-genre beïnvloede beat. De inhoud is rauw, niet melodieus en gaat vaak over het harde leven op straat. Terugkerende thema's zijn drugs(handel), overvallen, moord en alle criminele elementen die hieraan zijn verbonden. De muziekstroming ontstond ongeveer tien jaar geleden in het zuidelijke stadsdeel van Chicago, waaide over naar Engeland en later naar de rest van de wereld.

Een kenmerkend aspect van het genre zijn de dreigende videoclips die (vaak op YouTube) worden uitgebracht. Deze staan vaak volledig in het teken van het pronken met wapens.

Op de straten van Chicago betekent 'drilling' doorboren (met kogels). Toen de muziekstroming naar Engeland kwam, werden de geweren in de videoclips vervangen door messen, omdat vuurwapens daar nu eenmaal een stuk moeilijker verkrijgbaar zijn dan in de Verenigde Staten. In Nederland wordt dit fenomeen gekopieerd. In de Engelse en Nederlandse videoclips wordt veelvuldig gezwaaid met jungle- en slagersmessen, ijspriemen, en schroevendraaiers.

Een video van de doodgestoken Jay-Ronne Grootfaam, aka 'RS' en 'TrappyDemon':