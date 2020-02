De Peiling: Hoogste loonstijging in tien jaar

De lonen zijn in tien jaar tijd niet zo hard gestegen als in januari. Omdat tegelijkertijd de prijzen veel minder hard stijgen, houden werkenden volgens het CBS meer geld over om uit te geven.

Loonstijging Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat de lonen in het bedrijfsleven de afgelopen maand stegen met 3,4 procent. Ter vergelijking: over heel 2019 stegen de lonen bij bedrijven met 2,4 procent

Btw omhoog

Vorig jaar merkten mensen weinig van die loonsverhoging, omdat de prijzen hard omhoog gingen. Vooral eten en drinken werden duurder door de verhoging van het lage btw-tarief. Ook waren mensen meer geld kwijt aan hun energierekening omdat de energiebelasting werd verhoogd.

Rooskleurig

Dit jaar ziet het er rooskleuriger uit. De inflatie is in januari gezakt, van 2,8 procent in december naar 1,7 procent vorige maand. Er zijn dit jaar geen belastingverhogingen die doorwerken in de prijzen en vooral elektriciteit is goedkoper geworden.

Wat merk jij?

Het CBS denkt dat de koopkracht van de meeste werkenden dit jaar stijgt. Merk jij daar iets van? We horen het graag van je!