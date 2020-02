Medewerker Amsterdams postsoorteerbedrijf opende bombrief en hoorde sissend geluid

AMSTERDAM - De bombrief die vanmorgen afging in Amsterdam, is opengemaakt door een medewerker van het postsorteercentrum van de ABN Amro. Toen hij een sissend geluid hoorde, gooide hij hem snel weg. Daarna explodeerde de brief.

Dat vertelt een woordvoerder van de politie. "Hij heeft natuurlijk heel adequaat gehandeld en er is gelukkig niemand gewond geraakt. Ik heb van getuigen vernomen dat het qua knal op een rotje leek, maar mocht je die brief in je handen hebben dan kan er wel degelijk letsel ontstaan. Dus het is zeker geen ongevaarlijke situatie geweest."

Onderzoek

Het is niet de eerste bombrief die er gevonden is, de politie vermoedt een verband. "Maar op dit moment doen we echt nog onderzoek. Wie is die afzender geweest, wie is er verantwoordelijk geweest voor deze bombrief, en zodra we daar meer informatie over hebben dan komen we er zeker mee naar buiten."

Ook in Kerkrade ging er vanmorgen een bombrief af. De politie in Limburg doet daar onderzoek naar. "We moeten even afwachten wat daar uit voort gaat komen en zodra we dat weten gaan we dat zeker melden", zegt de politiewoordvoerder.

Logo

Of er dit keer, net als bij eerdere bombrieven, weer het logo van het Centraal Invorderings Bureau (CIB) op de brief stond kan de politie nog niet zeggen. "Mochten we weten wie die afzender is geweest, dan willen we daar zeker mee naar buiten komen. Want het moet natuurlijk voor de mensen duidelijk zijn waar je die bombrief aan kunt herkennen."

De politie hoopt later vandaag met meer informatie over de bombrief te komen.