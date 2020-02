Gezin in Winkel ontroerd door hulp bij crowdfunding: "Heel erg liefdevol!"

Het besluit om aan de actie te beginnen was even een drempel voor het gezin: "Ja, het voelt wel bezwaarlijk. Je geeft toch een kijkje in je leven en iedereen heeft een mening", vertelt vader Sil. "Het voelt ook raar om mensen om geld te vragen", vult moeder Melissa aan.

Hun zoon Sven heeft een rechtszijdige spasme (cerebrale parese) en een zeldzame bot-/bindweefselaandoening (meloreostose). Die combinatie zorgt ervoor dat hij niet zonder rolstoel kan. "Gelukkig kan hij nog lopen en op school af en toe rennen, maar hij zit veel in zijn rolstoel", vertelt Sil.

Niet zwemmen

"Ik kan niet gaan zwemmen met mijn familie", zegt Sven zelf. "Dan wordt mijn been op een gegeven moment erg moe." De crowdfunding begon al snel op gang te komen. Hij staat nu een week online. "We zijn echt heel erg dankbaar voor de mensen om ons heen, hier uit het dorp en hoe we worden gesteund", zegt Sil de Lange. "Heel erg liefdevol!"

Het hele dorp Winkel lijkt inderdaad de familie te ondersteunen. Vanuit alle hoeken worden donaties gedaan. "Heel veel mensen hier uit de buurt, van de voetbalvereniging, van school, familie en vrienden, collega's maar ook volstrekt onbekenden. Het is heel bijzonder om te zien hoe mensen ons daar in steunen."

Bus

De familie hoopt met de actie 7.500 euro bij elkaar te halen. Ze leggen daar zelf ook nog geld bij om uiteindelijk een bus van zo'n 12.500 euro te kunnen kopen. "Het moet een bus zijn die zeker vijf jaar mee kan. Dat moet omdat er ook nog aanpassingen moeten worden gemaakt . Die worden betaald door de gemeente, maar die stelt natuurlijk wel als voorwaarde dat het bij een bus gebeurt die lang mee kan."

De teller van de actie staat nu rond de 4.500 euro. Sven is ondertussen voorzichtig aan het dromen waar hij met zijn vader, moeder en drie broertjes naartoe kan: "Ik zou dan heel graag, lekker lang naar het strand gaan."