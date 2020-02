Terugkijken: Lammetjes, lammetjes en nog eens lammetjes: geboortegolf in volle gang 🐑

Het is kraamtijd in Egmond aan den Hoef! De komende weken bevallen er meer dan 800 ooien van een lammetje, NH Nieuws nam een kijkje in de kraamkamer.

Tussen de veertig en vijftig speciaal geselecteerde fokrammen hebben meer dan achthonderd ooien gedekt, zo’n achttien ooien per ram dus! De ooien hebben een draagtijd van zo’n vijf maanden, wanneer ze bezwangerd worden maakt niet uit. Lammetjes worden dus niet alleen in de lente geboren.

Natuurbeheer

Marijke Dirkson is de schaapherder van de kudde. Normaal gesproken worden haar schapen gebruikt voor natuurbeheer. Ze grazen gebieden af van Wieringerwerf tot Wassenaar. Zo verspreiden ze zaden over een groot gebied via mest, vacht en hoeven.

1200 nieuwe lammetjes

Een groep van elf mensen is dag en nacht in de weer met de kraamkamer. In deze periode slapen er altijd mensen bij de schapen om ze ‘s nachts in de gaten te kunnen houden.Marijke verwacht tussen begin februari en eind april zo'n 1200 nieuwe lammetjes te verwelkomen.

Binnenkort zijn deze lammetjes te bewonderen in Schaapskooi Bergen.