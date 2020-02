Zaak rond seriesteker René V. centraal in aflevering WNL's Misdaadcollege

EGMOND AAN DEN HOEF - De zaak rond seriesteker René V. (24) uit Julianadorp, de man die eind 2018 en begin 2019 in Egmond aan den Hoef en omgeving vanuit z'n auto meerdere hardlopende en fietsende vrouwen neerstak, staat centraal in een aflevering van WNL-programma Misdaadcollege.

In de aflevering zullen politie en justitie vertellen hoe het net rond René V. zich na intensief recherchewerk sloot, schrijft mediapartner Alkmaar Centraal. Onder meer het moment waarop V. - voor een verborgen camera in z'n auto - in een telefoongesprek met z'n vriendin bekent de dader te zijn, zal aan bod komen.

Ook de auto van V.'s schoonmoeder zal de revue passeren, want een vrouw die maanden voor de steekpartijen vanuit die auto fysiek door V. werd belaagd, was zo alert het kenteken te noteren. Maanden later, nadat de steekpartijen breed waren uitgemeten in de media, gaf de vrouw dat kenteken door aan de politie.