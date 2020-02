Wormerland krijgt eerste vrouwelijke burgemeester

Michel-de Jong is op dit moment nog manager en afdelingshoofd bij de strategische beleidsafdeling van de provincie Flevoland. Bestuurlijke ervaring heeft ze opgedaan in Hoorn, waar ze behalve raadslid en PvdA-fractievoorzitter ook wethouder en eerste locoburgemeester was.





De gemeenteraad herkent in Michel-de Jong de verbinder waar in de profielschets om werd gevraagd. Ze volgt Peter Tange op, die na twintig jaar het ambtsketen te hebben gedragen in maart met pensioen gaat . Daarmee is hij de langstzittende burgemeester van Nederland.