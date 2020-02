Biologische boerin over ophokplicht: "Blij dat mijn kippen veilig binnen zitten"

"Dit is een belangrijk moment, omdat het nog niet in Nederland is", zegt Boekhorst over het vogelgriepvirus. "We zijn eigenlijk gewend dat meestal pas maatregelen getroffen werd als er al een uitbraak was. En ik ben blij dat minister Schouten nu gekozen heeft voor deze maatregel."

In de stal scharrelen de kippen inmiddels rond op zoek naar een slaapplaatsje voor de nacht. "Ze zoeken het licht' op en komen dan vanzelf naar binnen. Ze gaan zo op stok en gaan lekker dicht bij elkaar zitten", legt de biologische boerin uit.

Normaal lopen de dieren dus overdag buiten rond. Maar omdat het virus ook via ontlasting van overvliegende vogels overgedragen kan worden moeten ze de komende vier weken binnen zitten. "Een virus is grillig. Het zit nu al in West-Duitsland, op een plek waar ze het niet verwacht hadden. Ik wil mijn dieren niet in gevaar brengen en ben op dit moment blij dat ze veilig binnen zitten."