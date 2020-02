Twee mannen aangehouden in Hilversumse snackbar na gewapende beroving

De mannen werden aangehouden bij een snackbar aan de Kamerlingh Onnesstraat in Hilversum. Ze zouden even daarvoor iemand beroofd hebben op de Weg over Anna's Hoeve. Daarbij zou ook een pistool in het spel zijn geweest.

Een getuige kon na de beroving het kenteken van de auto waarmee de daders reden opschrijven. De politie had ze daardoor snel gevonden. De twee zaten rustig te eten in de snackbar toen er plots meerdere agenten met kogelwerende vesten voor de deur stonden. Ze gaven zich rustig over aan de agenten.

De snackbar moest na het voorval de deuren sluiten voor forensisch onderzoek.

Geen overval

In eerste instantie dachten een hoop mensen dat de snackbar slachtoffer was geweest van een overval, maar dat ontkende de snackbar later. In een reactie op Facebook laten ze weten: "Iedereen bedankt voor de bezorgdheid er is gelukkig geen overval geweest. Er heeft helaas een arrestatie plaats gevonden de politie had geen andere keus".