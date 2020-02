Storm haalt historische muur neer in 's-Graveland: "We bouwen hem weer op"

'S-GRAVELAND - De bijna driehonderd jaar oude slangenmuur op landgoed Schaep en Burgh in 's-Graveland heeft storm Ciara van zondag niet overleefd. Een flinke schok, maar hij zal koste wat het koste weer steen voor steen worden hersteld.

Joost Lammers / NH Nieuws

"Ik was op alles voorbereid. Normaal gaan zes , zeven bomen wel om, maar dat de muur om zou waaien was schrikken", vertelt boswachter Johan van Galen Last van Natuurmonumenten. De historische muur werd in 1735 gebouwd door de toenmalige burgemeester van Amsterdam.



Quote "Ik heb toen ik het hoorde een half uur niets kunnen doen." Johan van Galen Last, boswachter Natuurmonumenten

Winterstorm Ciara haalde tot zijn verbijstering de muur op de buitenplaats Schaep en Burgh neer. "Ik heb eigenlijk een half uur niets kunnen doen, omdat ik met mijn gedachten was bij een muur die na driehonderd jaar omwaait."



Joost Lammers / NH Nieuws

Door zijn vorm is de muur nog ergens anders goed voor, legt John uit. "Het is een slangenmuur en die kronkelt. Door die vorm wordt de muur warmer en kan het fruit aan de fruitbomen die tegen de muur aanstaan eerder rijpen."



Het gaat Johan en zijn collega's dan ook aan het hart, want met het omwaaien van de historische muur is ook twintig jaar werk om de fruitbomen groot te laten worden verloren gegaan.

Quote "Alle stenen worden afgebikt en de muur weer opnieuw opgebouwd" JOHAN VAN GALEN LAST, BOSWACHTER NATUURMONUMENTEN

Hij schat de financiële schade in op dertig- tot veertigduizend euro, maar wat het ook kost de muur zal weer worden opgebouwd. "Alle stenen worden afgebikt, want het is een steen die niet meer te koop is. Dan gaan we de muur weer opnieuw opbouwen."