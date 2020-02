Niet in je Powerrangerpak naar Den Bosch? In deze Noord-Hollandse plaatsen vier je carnaval

NOORD-HOLLAND - Wil jij ook hossend over straat, 's ochtends vroeg je eerste biertje drinken en luidkeels meezingen met carnavalskrakers? En heb je geen zin om hiervoor verkleed als een Powerranger in de trein te zitten? Geen paniek, ook in de provincie wordt 'vastelaovend' volop gevierd.

Niet alleen in 'Oeteldonk', 'Lampegat' of 'Mestreech' barst het feestgedruis volgende week zondag los. Ook in de provincie staan tal van carnavalsoptochten gepland.

Zo kun je in 't Gooi terecht in Naarden, Ankeveen en Kortenhoef. Maar ook in Haarlem kunnen feestvierders hun hart ophalen.