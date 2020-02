Apetrots op Muidense ijsklimkampioen: al vijf jaar de beste van Nederland

GOOISE MEREN - De Muidense Marianne van der Steen behoort tot de absolute wereldtop in het ijsklimmen. Het Nederlands Kampioenschap wordt nu vijf jaar gehouden en al vijf jaar wint zij. Dus is de gemeente Gooise Meren apetrots.

"Het is bijna beschamend dat we jullie nu pas in het zonnetje zetten, maar beter laat dan nooit zou ik zeggen", begint de wethouder Alexander Luijten zijn speech lachend.

Familie en vrienden zijn uitgenodigd op het oude stadhuis in Naarden om een bos bloemen en een cadeau in ontvangst te nemen. "We zijn trots dat zij dit heeft gepresteerd", aldus haar vader Hans van der Steen. "We hebben de tools gegeven en zij heeft er wat van gemaakt."