Van verkrachtingen verdachte Zaandammer tegen rechter: "Ik wilde gewoon aandacht"

Waarom hij vervolgens de meisjes verkrachtte, kan hij niet verklaren. "Ik zag geen signalen dat ze niet wilden." Ook bij het feit dat de meisjes extreem jong waren, heeft hij naar zeggen nooit stilgestaan, "Het kwam niet in me op dat ze jong waren."

Bij de afspraakjes sloeg Van W. toe. Zelf zegt hij nu dat nooit de intentie had om ze te verkrachten. "Ik wilde gewoon aandacht, een gezellige afspraak naar het park, de bioscoop of een etentje."

Na onderzoek bij hem thuis bleek er veel meer meisjes op steeds dezelfde wijze door hem te zijn benaderd. Hij palmde ze in via chats, vroeg om naaktfoto's en maakte afspraakjes. Dat deed hij onder meer door de meisjes voor te houden dat hij kanker had en niet lang meer te leven. Hij hield de meisjes voor een 'bucketlist' te willen afwerken.

De zaak kwam aan het licht nadat een 15-jarig meisje in oktober 2018 werd verkracht en de verdachte enkele dagen later werd opgepakt. Vandaag in de rechtszaal wordt duidelijk was Van W. allemaal gedaan zou hebben.

Hij heeft verschillende meisjes gechanteerd. Onder andere door te zeggen dat hij de naaktfoto's online zou zetten als ze niet zouden gehoorzamen. Achteraf zegt hij dat spijt heeft: "Ik ben heel dom, stom geweest. Ik ben een klootzak geweest omdat ik de meisjes een levenslang trauma bezorgd heb."

Verbroken relatie

Regelmatig zegt hij dat hij alleen uit was op aandacht, op intimiteit. Die aandacht kreeg hij van niemand. Na een ernstig scooterongeluk stopte hij met school, kreeg een eetverslaving en sloot zichzelf op in huis. De game- en chatwereld was zijn venster op de wereld. Door het chatten kreeg hij weer wat zelfrespect. Hij denkt dat het verbreken van zijn relatie met ex-vriendin het moment is geweest dat het mis met hem ging. Op zijn telefoon is een grote hoeveelheid kinderporno gevonden. Waaronder foto's van de meisjes en ook filmpjes van de verkrachtingen.

Hij heeft de meisjes ook ingepalmd met geld, telefoontjes en abonnementen op Netflix en Spotify. "Daar hoefde ik niets voor terug", verklaart hij nu.

Slachtoffers aan het woord

De zaak tegen Boyd is zo omvangrijk dat de rechtbank op Schiphol er drie dagen voor heeft uitgetrokken. Vandaag is het feitenrelaas, morgen komen de slachtoffers aan het woord en is het requisitoir van de officier van justitie.