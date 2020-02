Twee zwaargewonden bij beknelling op bedrijfsterrein Beverwijk, één kritiek

BEVERWIJK - Bij een ongeluk op een bedrijfsterrein aan de Zuiderkade in Beverwijk zijn vanochtend twee personen zwaargewond geraakt. In ieder geval één van de slachtoffers verkeert in levensgevaar.

Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland desgevraagd aan NH Nieuws weten.

De slachtoffers raakten door onbekende oorzaal bekneld tussen 'een container en een ander object'. "Een van de slachtoffers is door medewerkers van het bedrijf zelf ontzet, de ander is door de brandweer ontzet."

Over de aard van het letsel is niets bekend. Wel is duidelijk dat beide slachtoffers zwaar letsel hebben opgelopen en naar het ziekenhuis gebracht. In ieder geval één van hen is in kritieke toestand opgenomen.