Vrachtwagen total-loss bij crash tegen bomen langs N247

SCHARWOUDE - Een vrachtwagenchauffeur van het Portugese transportbedrijf Transmarsil en zijn bijrijder zijn vanochtend in West-Friesland met de schrik vrijgekomen. Tijdens de ochtendspits raakte de chauffeur tussen Oosthuizen en Scharwoude van de N247 en kwam tegen twee bomen tot stilstand. De cabine is volledig verwoest, maar de twee Portugezen mankeren niets.

Volgens Noordhollands Dagblad zorgde een windvlaag ervoor dat de chauffeur de controle over de combinatie verloor en van de weg raakte. "Het was even eng, maar gelukkig ben ik ok", zegt de chauffeur tegen de krant. Dat de bijrijder eveneens ongedeerd is, mag een klein wonder heten: de truck lijkt de boom ter hoogte van zijn stoel te hebben geramd.

Berging wrak

Omdat het ongeluk tijdens de ochtendspits gebeurde, leverde het ongeluk het nodige oponthoud op. Bovendien kon de gehavende truck niet direct worden geborgen. Om het wrak alsnog uit de berm te krijgen, wordt rond deze tijd de N247 tijdelijk afgesloten. Het verkeer wordt zolang over de A7 geleid. Hoe lang de bergingsoperatie gaat duren, is niet bekend.

Een vrouw die kort na het ongeluk langsreed, noemt het 'echt een wonder' dat beide inzittenden zonder letsel uit de cabine zijn gekomen. "De cabine is compleet in tweeën, maar de bijrijder sprong er ongedeerd uit." Van dat moment heeft ze zelfs een foto gemaakt.