Reddingsbrigade Wijk aan Zee boos op 'pierlopers': "Doe dit niet, dit is levensgevaarlijk"

WIJK AAN ZEE - Vrijwilligers van de Reddingsbrigade Wijk aan Zee zijn boos. De afgelopen dagen hebben meerdere mensen de pier bezocht, terwijl dat op dit moment niet is toegestaan vanwege de stormen die over onze provincie trekken.

"Helaas hebben wij de afgelopen dagen meerdere foto's voorbij zien komen van personen welke toch de pier betraden", schrijft de reddingsbrigade op de eigen Facebookpagina. Er zaten zelfs foto's tussen waarop te zien was dat waaghalzen via rotsblokken door het water het hek passeerden, gaat het bericht verder. "Doe dit niet, dit is LEVENSGEVAARLIJK", valt er te lezen.