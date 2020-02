Explosief gebruikt bij inbraak in horlogewinkel centrum Amsterdam

De daders sloegen rond 4.15 uur toe. Het explosief is daadwerkelijk afgegaan, laat een woordvoerder van de Amsterdamse politie aan NH Nieuws weten. Meerdere omwonenden die wakker waren geworden van de klap, sloegen alarm bij de politie.

Vermoed wordt dat de daders het explosief hebben gebruikt om de toegangsdeur te forceren, maar dat wordt nog onderzocht. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) van de politie en de EOD zijn ter plaatse geweest. Zij sluiten uit dat er nog explosieven op scherp staan.

Helmen met duivelsoortjes

Of de daders iets hebben buitgemaakt, is nog niet bekend. Na de inbraak zijn ze op een of meerdere zwarte driewielige scooters gevlucht. In een Burgernetoproep wordt gevraagd naar drie of vier in het donker geklede mannen van circa 25 jaar oud uit te kijken. De politiewoordvoerder voegt daaraan toe dat ze helmen met duivelsoortjes dragen of droegen..