A7 weer vrij na ongelukken door hagelbuien

MIDDENMEER - De A7 was vanavond op meerdere plekken korte tijd afgesloten en gestremd door ongevallen ter hoogte van Middenmeer en Hoorn. I n Middenmeer ging het om twee ongelukken die daar ongeveer gelijktijdig gebeurden. De politie bevestigt dat ze waarschijnlijk gebeurden omdat de bestuurders in een felle hagelbui terechtkwamen.

In Middenmeer was de A7 korte tijd in beide richtingen afgesloten vanwege twee ongelukken die daar ongeveer gelijktijdig gebeurden. Op foto's is te zien dat de weg inderdaad wit ziet van de hagel.

De politie bevestigde de twee ongelukken, die los van elkaar zijn gebeurd op 1,2 kilometer afstand van elkaar. Bij één van de ongevallen is een bestuurder mogelijk over de kop geslagen en in de greppel terecht gekomen.