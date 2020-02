Verdachte van doden stiefdochtertje in Wormerveer blijft in de cel

Dat besliste de rechtbank in Alkmaar maandag na een eerste voorbereidende zitting in de strafzaak tegen Rocky C. uit Amsterdam.

Het meisje kwam op 14 september vorig jaar om het leven als gevolg van zeer zwaar hersenletsel, dat ze opliep toen C. in de woning van zijn vriendin in Wormerveer op haar paste.

Toen het meisje in het ziekenhuis lag werd er in de buurt grootschalig onderzoek gedaan. Buurtbewoners werden ondervraagd en er stond dagenlang een bus van de forensische opsporing in de straat.

Losliggend laminaat

Volgens de man struikelde hij over losliggend laminaat met het meisje in zijn armen en heeft ze de fatale verwondingen opgelopen toen hij ten val kwam. Volgens de officier van justitie hebben deskundigen gezegd dat het hersenletsel zo hevig was, dat het onmogelijk door een val kon ontstaan.

C. werd eind vorig jaar al uit voorarrest vrijgelaten door de rechtbank, maar op last van het gerechtshof in Amsterdam weer vastgezet. Volgens zijn advocaat hebben deskundigen vanuit een verkeerde perceptie naar de zaak gekeken en is er bovendien geen motief. "Dit is een noodlottig ongeval geweest. Het is verschrikkelijk dat daarbij zo'n jong meisje omkomt, maar het gebeurt vaker dat mensen overlijden bij een ongeval in huis."

Moeder gelooft hem

Hij benadrukte dat zijn cliënt "vanaf het eerste moment" heeft verklaard dat de dood van het meisje een ongeval was en wees erop dat de moeder hem onvoorwaardelijk gelooft. Over haar verklaring bij de rechter-commissaris zei hij "dat ik er nog nooit een heb gehoord die zo helder, duidelijk en maar voor één uitleg vatbaar was". De moeder van het meisje barstte in tranen uit toen ze hoorde dat het voorarrest van C. werd verlengd.

C. zelf zei "in een nachtmerrie" te zijn beland. "Ik was niet de biologische vader, maar juist daarom was ik altijd extra voorzichtig met haar." Hij zei wat is gebeurd "vreselijk" te vinden.

De zaak gaat 21 april verder.