Historische nederlaag voor Jong Ajax tegen Jong FC Utrecht

UTRECHT - Het was een enorm pijnlijke avond voor Jong Ajax in Utrecht. Vooraf stonden de Amsterdammers nog tweede in de eerste divisie, maar op bezoek bij nummer tien Jong FC Utrecht werd na een wanprestatie met 7-2 verloren.

Pro Shots / Remko Kool

Boy Kemper droeg maandagavond de aanvoerdersband voor Jong Ajax. De gewoonlijke aanvoerder van de Amsterdammers, Kik Pierie, was namelijk geschorst vanwege de rode kaart die hij vorige week pakte tegen Go Ahead Eagles. Onder de lat stond deze wedstrijd Bruno Varela, die volgende week waarschijnlijk de geschorste André Onana vervangt als Ajax in de Europa League speelt tegen Getafe.

Het overwicht in het begin van de eerste helft was voor de ploeg uit Amsterdam. De bezoekers waren vanaf de eerste minuut gevaarlijk met kansen voor Brian Brobbey en Alex Mendez. Jong FC Utrecht kreeg in de beginfase één klein kansje via Tommy St. Jago, maar de sterkere ploeg aan het begin van de eerste helft was duidelijk Jong Ajax.

Tegen de verhouding in Toch was het de thuisploeg die in de 24e minuut op voorsprong kwam. Een sterke aanval van Jong FC Utrecht eindigde met een goede pass op aanvaller Odysseus Velanas, die de bal binnen wist werken. Daarmee zette hij de stand op 1-0. Jong Ajax was het duidelijk een beetje kwijt na de onverwachtse voorsprong voor Jong FC Utrecht. De Amsterdammers waren op zoek naar de gelijkmaker, maar het was de thuisploeg die na de openingsgoal de betere kansen had. De verdubbeling van de voorsprong kwam dan ook nog voor rust. St. Jago kopte de bal in na een hoekschop van Jong FC Utrecht, nadat Ajax-doelman Bruno Varela volledig mistastte: 2-0.

Blamage De tweede helft begon voor Jong Ajax even slecht als het eerste helft eindigde. Velanas werd binnen de zestien onderuit gehaald door de ongelukkig keepende Varela. Vanaf elf meter schoot spits Jonas Arweiler koeltjes binnen om in de vijftigste minuut de 3-0 op het scorebord te zetten. Deze stand bleef slechts zeven minuten op het scorebord staan. Na een snelle aanval van de thuisploeg kon Varela de eerste inzet nog keren, maar Hicham Acheffay tikte de rebound binnen voor de 4-0. Niet veel later wist Ajax toch wat terug te doen. Victor Jensen - die er net een paar seconden in stond - schoot de bal kalmpjes in de linker onderhoek om daarmee de eerste van de avond voor Jong Ajax te maken. De eventuele blijdschap aan Amsterdamse kant was echter van korte duur. Justin Lonwijk kopte een minuut later een corner binnen voor Jong FC Utrecht: 5-1. Negen doelpunten Daarna werd het alleen maar erger voor de Amsterdammers. Doelman Varela had niet z'n beste avond. Na een blunder van de Portugees wist Hilterman de 6-1 binnen te werken. Jong FC Utrecht kwam zelfs nog met tien man te staan. Christopher Mamengi kreeg zijn tweede gele kaart. Dat zorgde er niet voor dat de wedstrijd rustiger werd. St. Jago zorgde met een eigen doelpunt voor de 6-2, maar een minuut later schoot Velanas zijn tweede van de avond binnen, waarmee hij de historische eindstand van 7-2 op het scorebord zette.