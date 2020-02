Politie Dubai toont foto Taghi: "Hij zei dat hij als gevangene leefde"

AMSTERDAM - De politie in Dubai heeft in een reportage van het televisieprogramma Nieuwsuur verteld hoe de arrestatie van topcrimineel Ridouan Taghi verliep. "Toen wij hem aanhielden was hij erg geschrokken."

Ook is er een foto van Taghi verspreid, waarop te zien is dat hij een baard en krullen heeft. Hij werd in december door een arrestatieteam van de politie in Dubai opgepakt in zijn villa, terwijl hij op de bank met een glas rode wijn tv zat te kijken. Een paar dagen later is hij in een door justitie gehuurd vliegtuig naar de EBI in Vught gebracht.

"Hij kon zich niet voorstellen dat iemand zijn schuilplaats had gevonden", vertelt Jamal al-Jallaf, de chef van de recherche in Dubai, tegen Nieuwsuur. "Taghi zei dat hij als gevangene leefde."