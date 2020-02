Friese Steyn (15) is groot fan van Texel en bouwt LEGO-replica van veerboot Molengat

Het in elkaar zetten, deed Steyn met behulp van bouwtekeningen uit het boek '100 jaar TESO'. "Hij is op een schaal van 1 op 100 gemaakt." Dingen in elkaar zetten heeft altijd al zijn interesse gehad, via Minecraft of LEGO. "Maar LEGO is leuker, want dan zie je het resultaat."

Het was wel een flinke klus, geeft hij toe. "Ik ben er tweeënhalve maand mee bezig geweest. Eerst moest ik uitzoeken welke blokjes ik zelf al had en daarna heb ik de ontbrekende blokjes besteld. Vervolgens heb ik ze gesorteerd op kleur en heb ik de boot in elkaar gezet."

De boot van de jonge Fries is 90 centimeter lang, 18 centimeter breed en 20 centimeter hoog. Je zou denken dat hij veel ervaring heeft met bouwen, maar dat valt volgens hem wel mee. "Al heb ik toen ik jong was ook al de oude Texelstroom in elkaar gezet, maar daar klopten de verhoudingen niet helemaal van", geeft Steyn toe. "Ook heb ik wel eens treinen van LEGO gemaakt. Maar deze boot is echt wel het grootste wat ik tot nu toe ooit heb gebouwd."

Museum

Hij plaatste zijn creatie in de Facebookgroep T.E.S.O. fans en kreeg een overweldigend aantal reacties: "Ik had niet verwacht dat zoveel mensen het leuk zouden vinden, maar het is wel heel leuk." Stiekem hoopt hij dat de boot in een museum komt. "Net als de Schulpengat, die ook ooit van LEGO is gemaakt en in museum Kaap Skil in Oudeschild zou staan."