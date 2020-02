Geboortegolf bij Gooise schaapskudde: 10 lammetjes geboren, nog bijna 200 te gaan

Ze hoeft vaak niet te assisteren bij de bevalling zelf. "Het zijn Drentse heideschapen, die bevallen meestal zelfstandig. Ze zoeken een rustig plekje op en opeens staat daar dan een lam," vertelt ze.

Toch maken de schaapsherders van het Goois Natuurreservaat lange dagen. "Om 06.00 uur is de eerste controle en om 23.00 uur de laatste. We houden alles goed in de gaten. Als ze 's nachts buiten mogen, controleren we alles nog een keer om 03.00 uur."

Meer dan honderd lammetjes

Gelukkig krijgen de herders hulp van twee heuse verloskunde-stagiairs. "Heel bijzonder om dit mee te maken," vertelt Mees Dijkstra. Hij volgt de opleiding diermanagement en logeert samen met Thomas Louw bij de kudde. "Ik hoop wel zo'n honderd lammetjes te zien als we over 1,5 week weggaan," zegt Thomas.

De schapen en lammetjes van deze kudde zijn niet te bezichtigen voor het grote publiek. In april zijn de lammetjes van de kudde in Blaricum wél te bewonderen.

Stagiair Mees Dijkstra vertelt hieronder hoe een schaap bevalt.

(Tekst loopt door onder video.)