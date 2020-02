Afsluitdijk als economische strop voor de visserij: "Hij zat met tranen in zijn ogen"

ENKHUIZEN - Van de vele vissersfamilies die op het IJsselmeer zaten is nu nog maar maar een handjevol over. Eva Vriend's boek Eens ging de zee hier tekeer beschrijft hoe de vele verschillende vissersdorpen zich aan moesten passen aan de nieuwe tijd.

"Als ik droom, dan droom ik van de visserij", zegt Kees Kwakman. Hij was 13 toen hij en zijn broer voor het eerst mee mochten op de boot van zijn vader. De Zuiderzee was toen al omgedoopt tot het IJsselmeer.

"De kotter die onze vader in '63 heeft laten bouwen, hebben wij verkocht. Toen zat hij met tranen in zijn ogen."

"De kotter die hij in '63 heeft laten bouwen, hebben wij verkocht", vertelt broer Jan Kwakman. "Toen zat hij met tranen in zijn ogen", voegt hij toe, verwijzend naar zijn vader.

Kees behoorde tot een van de vele vissersfamilies die moesten stoppen met vissen, omdat het te weinig geld opbracht. Hij werd uiteindelijk huwelijksbode in het gemeentehuis. Zijn broer bleef varen, maar verruilde de vissersboot voor een rondvaartboot in Amsterdam.

"Het is een verhaal van mijn dorp, mijn familie. Dus dat is me buitengewoon dierbaar."

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat mocht het boek presenteren en herkent zich in het verhaal. "Het is het verhaal van mijn dorp, mijn familie", vertelt Keijzer, zelf Volendamse. "Dus dat is me buitengewoon dierbaar."

Maar ook benadrukt ze het economische verhaal uit het boek: "Wat gebeurt er met een gemeenschap als bepaalde economische activiteiten verdwijnen en hoe komt zo'n groep er weer bovenop?"

Het boek ligt vanaf morgen in de boekhandel.