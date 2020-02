"Je kunt hier niet eens gewoon Tessels eten, dáár zouden we naar terug moeten"

TEXEL - Jan-in-de-zak, broeder en sakmeel: voor even werden deze oude gerechten afgelopen weekend nieuw leven ingeblazen tijdens de Texelse cultuurnacht. "Ik werd er zelf warm van, omdat ik hoorde dat mijn voorgeslacht dat at", zegt bedenker Lodewijk Dros. "Je kunt ook de verhalen nog eens horen over hoe de mensen dat vroeger aten."