Ravage op Bennebroeks tuinderscomplex door vandalen: "Het is een drama"

De vandalen braken de drie maanden oude blokhut van de vereniging open en knipten daar alle snoeren van het gereedschap af. Ook gooiden ze alle spullen in de blokhut op de grond en spoten een paar brandblus-flessen leeg.

Daarnaast werden ook nog 30 privé-tuinhuisjes open gebroken. "Het is een drama", vertelt Jan Stoel, de voorzitter van de vereniging.

Hij belde zaterdag alle getroffen leden op om ze op de hoogte te stellen van de ravage. "De meeste mensen stonden hier half te huilen toen ze hier bij hun spullen kwamen."

Storm

Omdat het zondag ging stormen hebben ze zaterdag met 15 man, alle opengebroken tuinhuisjes en kassen, dichtgetimmerd. "Als er wind in zou komen, dan vliegt zo'n huisje de lucht in. Dus we hebben overal houten platen tegenaan geschroefd."

Het is vooralsnog niet duidelijk wie de daders zijn. Jan Stoel kan zich ook niet bedenken dat er mensen tegen de vereniging zijn of dat ze vijanden hebben.

Maatregelen

Het hele complex afluiten met hekken is praktisch onmogelijk. Maar Stoel gaat wel kijken of ze iets met extra verlichting en camera's kunnen doen om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt.

"We komen dit te boven. We zijn een hele sterkte vereniging, maar dit wil ik niet nog een keer meemaken."